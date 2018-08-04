Алексей Чумаков верит, что с рождением дочери к нему вернулась умершая мама

Алексей Чумаков искренне считает, что у человека несколько жизней и он может переродиться. Несмотря на то, что он глубоко верующий человек, увидев свою дочь Амелию заявил, что это его умершая мать вернулась в семью.Много лет назад женщину заразил гепатитом врач-стоматолог. С того времени Алексей Чумаков с отцом стали бороться за жизнь близкого человека, сумев на 6 лет продлить ей жизнь вопреки мнению врачей, которые прогнозировали смерть в течение трёх месяцев. Но болезнь прогрессировала и конец был неизбежен. Чумаков кремировал тело матери и в семье до сих пор хранится ее прах.Сейчас жена Алексея Чумакова Юлия Ковальчук родила дочь Амелию и певцу хочется верить, что это мама вернулась, чтобы прожить жизнь заново.