В Сети появился обзор флагмана Asus ZenFone 5Z
Сегодня в сети активно обсуждается полноценный обзор на новую флагманскую модель смартфона Asus ZenFone 5Z. Исходя из озвученных параметров следует, что «сердцем» устройства станет высокопроизводительный процессор Snapdragon 845, работающий на базе операционной системы Android 8.0 Oreo.
В самой простой комплектации новинки Asus ZenFone 5Z предусмотрен только сам смартфон, а также необходимые зарядное устройство, кабель , наушники и документация. Чтобы обезопасить пользование устройством разработчики использовали здесь специальное покрытие Super IP, которое позволяет более комфортно и спокойно эксплуатировать гаджет без опасения ударов и сколов. В базовой модификации устройство имеет 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. С такими параметрами даже самые современные игры и приложения будут запускаться быстро.
Также по модели Asus ZenFone 5Z следует указать наличие двух камер, основная имеет 12 и 8 мегапикселей, а фронтальная 8 мегапикселей. В настоящее время приобрести новинку смартфона можно на европейском и американском рынке, тогда как в скором времени гаджет появится на прилавках магазинов России по цене от 48 тысяч рублей.
В самой простой комплектации новинки Asus ZenFone 5Z предусмотрен только сам смартфон, а также необходимые зарядное устройство, кабель , наушники и документация. Чтобы обезопасить пользование устройством разработчики использовали здесь специальное покрытие Super IP, которое позволяет более комфортно и спокойно эксплуатировать гаджет без опасения ударов и сколов. В базовой модификации устройство имеет 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. С такими параметрами даже самые современные игры и приложения будут запускаться быстро.
Также по модели Asus ZenFone 5Z следует указать наличие двух камер, основная имеет 12 и 8 мегапикселей, а фронтальная 8 мегапикселей. В настоящее время приобрести новинку смартфона можно на европейском и американском рынке, тогда как в скором времени гаджет появится на прилавках магазинов России по цене от 48 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:00