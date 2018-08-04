В Сети появился обзор флагмана Asus ZenFone 5Z

В самой простой комплектации новинки Asus ZenFone 5Z предусмотрен только сам смартфон, а также необходимые зарядное устройство, кабель , наушники и документация. Чтобы обезопасить пользование устройством разработчики использовали здесь специальное покрытие Super IP, которое позволяет более комфортно и спокойно эксплуатировать гаджет без опасения ударов и сколов. В базовой модификации устройство имеет 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. С такими параметрами даже самые современные игры и приложения будут запускаться быстро.Также по модели Asus ZenFone 5Z следует указать наличие двух камер, основная имеет 12 и 8 мегапикселей, а фронтальная 8 мегапикселей. В настоящее время приобрести новинку смартфона можно на европейском и американском рынке, тогда как в скором времени гаджет появится на прилавках магазинов России по цене от 48 тысяч рублей.