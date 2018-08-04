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Ольга Бузова легла под капельницу после нового видео Тарасова и Костенко

Новый семейный видеоролик от Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко вызвал шок у Ольги Бузовой. Звезда «Дома-2» сразу легла под капельницу и принялась жаловаться своим подписчикам в Instagram на усталость и общую слабость.

Ольга Бузова легла под капельницу после нового видео Тарасова и Костенко

Преданные фанаты Ольги Бузовой прекрасно знают, что в последнее время их любимица чувствует себя неважно. Поющая теледива не скрывает, что сильно устала и переутомилась. На несколько дней она даже слегла в кровать, а для поддержки сил врачи прописали ей витаминные капельницы.

И пока эпатажная красотка сетует на тяжелую жизнь, попутно снимая сториз за сторизом, ее поклонники принялись искать правду. Почему все-таки Бузова так распереживалась, что ей понадобился постельный режим? Ответ нашелся достаточно быстро.

Оказалось, что капельницы вернулись в жизнь Ольги Бузовой сразу после выхода в свет семейного видео от ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова.

Ольга Бузова легла под капельницу после нового видео Тарасова и Костенко

Напомним, что совсем недавно Тарасов и Костенко стали родителями чудной девочки. На фоне этого знаменательного события новоиспеченный отец опубликовал трогательные кадры с участием беременной и рожающей жены. Он признался, что рождение дочери изменило их жизнь в лучшую сторону.

Хейтеры убеждены, что это видео и выбило Ольгу Бузову из рабочей колеи.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:47
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