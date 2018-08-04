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В Росатом планируют наладить производство литий-ионных аккумуляторных батарей для электротранспорта

Стало известно, что в государственной корпорации Росатом объявили о желании развернуть на территории России производство литий-ионных аккумуляторов, которые затем можно будет применить в разных областях, в частности в области электротранспорта. Уже определены предварительные производственные центры, на базе которых станут осуществлять разработку этих систем накопления энергии.

В Росатом планируют наладить производство литий-ионных аккумуляторных батарей для электротранспорта


Сообщается, что кроме электрического транспорта литий-ионные аккумуляторы планируют применять в специальной технике, системах аварийного питания, различных внутризаводских системах и т.д.

Известно, что проектом предусмотрено создание батарей двух видов с емкостью 250 кВт•ч. Уже в этом году состоится первое испытание аккумулятора на базе транспорта с электрической тягой.

Производство батарей начнется на предприятиях ООО «НПО «Центротех» и ПАО «НЗХК».

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:45
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