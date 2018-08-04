В Росатом планируют наладить производство литий-ионных аккумуляторных батарей для электротранспорта

Сообщается, что кроме электрического транспорта литий-ионные аккумуляторы планируют применять в специальной технике, системах аварийного питания, различных внутризаводских системах и т.д.Известно, что проектом предусмотрено создание батарей двух видов с емкостью 250 кВт•ч. Уже в этом году состоится первое испытание аккумулятора на базе транспорта с электрической тягой.Производство батарей начнется на предприятиях ООО «НПО «Центротех» и ПАО «НЗХК».