В Росатом планируют наладить производство литий-ионных аккумуляторных батарей для электротранспорта
Стало известно, что в государственной корпорации Росатом объявили о желании развернуть на территории России производство литий-ионных аккумуляторов, которые затем можно будет применить в разных областях, в частности в области электротранспорта. Уже определены предварительные производственные центры, на базе которых станут осуществлять разработку этих систем накопления энергии.
Сообщается, что кроме электрического транспорта литий-ионные аккумуляторы планируют применять в специальной технике, системах аварийного питания, различных внутризаводских системах и т.д.
Известно, что проектом предусмотрено создание батарей двух видов с емкостью 250 кВт•ч. Уже в этом году состоится первое испытание аккумулятора на базе транспорта с электрической тягой.
Производство батарей начнется на предприятиях ООО «НПО «Центротех» и ПАО «НЗХК».
Сообщается, что кроме электрического транспорта литий-ионные аккумуляторы планируют применять в специальной технике, системах аварийного питания, различных внутризаводских системах и т.д.
Известно, что проектом предусмотрено создание батарей двух видов с емкостью 250 кВт•ч. Уже в этом году состоится первое испытание аккумулятора на базе транспорта с электрической тягой.
Производство батарей начнется на предприятиях ООО «НПО «Центротех» и ПАО «НЗХК».
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:45