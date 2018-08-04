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Южная Корея начала расследование из-за самовозгорания автомобилей BMW

Сотрудники государственных структур Южной Кореи активно взялись за изучение причин, по которым происходили возгорания в машинах, выпущенных баварским брендом BMW. С начала 2018 года на территории страны уже зарегистрированы чуть менее 30 случаев, которые в машинах немецкой компании происходило возгорание.

Глава министерства транспорта Южной Кореи отметил, что в ближайшее время сотрудниками компетентных органов начнутся проверки, с которым подходят с высокой степенью важности. Напомним, немецкая компания вынуждена была прибегнуть к процедуре отзыва порядка 107 автомобилей, в отношении которых будут проведены дополнительные сервисные процедуры. За первую половину нынешнего года 17 граждан Южной Кореи обратились в суд с иском о взыскании средств, за автомобили, в которых произошло самовозгорание. Приблизительная сумма, которую затребовали истцы по таким делам равна 4 тыс. евро.

Южная Корея начала расследование из-за самовозгорания автомобилей BMW


К настоящему времени заявлено, отозванными оказались модели 3 и 5 серий, и исключительно дизельные модификации. Некоторые эксперты высказали предположения, что причиной возгорания могло стать то, что проблема имеется в системе AGR.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 13:30
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