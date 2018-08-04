Южная Корея начала расследование из-за самовозгорания автомобилей BMW

Глава министерства транспорта Южной Кореи отметил, что в ближайшее время сотрудниками компетентных органов начнутся проверки, с которым подходят с высокой степенью важности. Напомним, немецкая компания вынуждена была прибегнуть к процедуре отзыва порядка 107 автомобилей, в отношении которых будут проведены дополнительные сервисные процедуры. За первую половину нынешнего года 17 граждан Южной Кореи обратились в суд с иском о взыскании средств, за автомобили, в которых произошло самовозгорание. Приблизительная сумма, которую затребовали истцы по таким делам равна 4 тыс. евро.К настоящему времени заявлено, отозванными оказались модели 3 и 5 серий, и исключительно дизельные модификации. Некоторые эксперты высказали предположения, что причиной возгорания могло стать то, что проблема имеется в системе AGR.