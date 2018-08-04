Представлена камера со встроенным микроскопом

Главной особенностью этой разработки является ее функциональность. Laowa 24мм F/14 2x Macro Probe позволит фотографу делать снимки на макроскопическом уровне, не подходя близко к объекту съемки. Обычные микроскопы требуют близкого расположения к изучаемому объекту, поэтому они немного ограниченные в применении.Известно, что камеру также наделили фонариком с разъемом USB для зарядки. Он позволит создать больше яркости. Фокусное расстояние объектива составляет 24 мм. Благодаря этому удалось добиться меньшей блокировки входящего света.Стоит отметить, что разработчики Venus Optics на данный момент открыли сбор средств на производство камеры на базе платформы Kickstarter. Таким образом, есть возможность оформить предзаказ за 1,3 тысячи долларов.