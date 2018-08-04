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Пухлые щеки, огромные ляжки: Виктория Романец попалась на камеру папарацци

В Сети появилось актуальное фото Виктории Романец, сделанное 2-го августа. Экс-звезду скандального реалити-шоу «Дом-2» вездесущие папарацци застали в самом неприглядном виде.

Пухлые щеки, огромные ляжки: Виктория Романец попалась на камеру папарацци

Вику Романец неоднократно обвиняли в злоупотреблении фотошопом, но сама она наотрез отказывалась признавать, что умеет работать с графическими редакторами. Но для продвинутых интернет-пользователей подобные заявления ничего не стоят, если на официальных фотографиях девушку порой невозможно узнать.

Пухлые щеки, огромные ляжки: Виктория Романец попалась на камеру папарацци

Точнее оригинал так сильно отличается от снимков в Instagram, что настоящая причина лежит просто на поверхности. Новым поводом для сплетен стало появление Виктории Романец на улице в начале августа. Кто-то из прохожих снял ее на камеру, чтобы все могли убедиться: в реальности она выглядит на порядок страшнее.

Пухлые щеки, огромные ляжки: Виктория Романец попалась на камеру папарацци

На свежем снимке Вика Романец может «похвастаться» и полными ляжками, и неухоженной внешностью. Хейтеры изумились, как такая упитанная барышня может весить всего 57 килограмм, о которых постоянно говорит супруга Антона Гусева.

А лицо ее выглядит просто как блин, пористый и жирный. Второй подбородок, пухлые щеки – все это не придает привлекательности звезде, с грустью констатируют ее фанаты.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:00
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