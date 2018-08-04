Российские ученые разработали метод возвращения подвижности парализованным людям

Авторы проекта смогли изучить траекторию движения руки, которая регулируется сигналами коры головного мозга. Таким образом, для возобновления этой цепи инженеры собираются использовать специальный алгоритм, который требует небольшого объема памяти и вычислительной мощности. На основе этой технологии планируется разработать экзоскелет. С его помощью парализованные люди смогут двигаться.По словам представители МФТИ Вадима Стрижова, при разработке алгоритма использовались элементы линейной алгебры. Главным фактором здесь являлся объем требуемых вычислений, поскольку нейросети в этом плане более сложны и требуют больших ресурсов.Сам же датчик работает от батарейки, которая может заряжаться. Между процессором и датчиком работает модуль радиочастот для передачи информации.