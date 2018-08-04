Мария Погребняк рассказала о "прелестях" первых родов и трудностях восстановления фигуры

Впервые Мария Погребняк испытала радости материнства в 18 лет, родив сына, тогда как после переезда в Томск и стресс от беременности девушка без труда похудела до 45 кг. Но несмотря на ряд трудностей, с которыми сталкиваются многие девушки при ранней беременности, Погребняк все же сумела набрать требуемые 30 кг. Но позже девушку стал беспокоить излишний, по ее мнению, вес, после чего молодая мать решилась на похудение. Прожив столь сложный период жизни Мария Погребняк искренне советует нынешним мамам не идти по ее стопам, и не прибегать к препаратам для похудения, которые негативно отразились на здоровье.Девушка убедительно посоветовала все же обращать внимание на употребление в пищу здоровых продуктов, а также более активно заниматься спортом. Мария Погребняк уверена в том, что большая часть успеха в формировании привлекательной фигуры после родов составляют именно физические упражнения. С их помощью тело становится именно таким, каким его желают видеть все представительницы слабого пола.