АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Мария Погребняк рассказала о "прелестях" первых родов и трудностях восстановления фигуры

В настоящее время Мария Погребняк отлично справляется с обязанностями жены, а также матери троих детей, не забывая и про модный бизнес. Однако ныне привлекательная и стройная девушка ранее сталкивалась с трудностями в формировании сексуального образа.

Впервые Мария Погребняк испытала радости материнства в 18 лет, родив сына, тогда как после переезда в Томск и стресс от беременности девушка без труда похудела до 45 кг. Но несмотря на ряд трудностей, с которыми сталкиваются многие девушки при ранней беременности, Погребняк все же сумела набрать требуемые 30 кг. Но позже девушку стал беспокоить излишний, по ее мнению, вес, после чего молодая мать решилась на похудение. Прожив столь сложный период жизни Мария Погребняк искренне советует нынешним мамам не идти по ее стопам, и не прибегать к препаратам для похудения, которые негативно отразились на здоровье.

Мария Погребняк рассказала о "прелестях" первых родов и трудностях восстановления фигуры


Девушка убедительно посоветовала все же обращать внимание на употребление в пищу здоровых продуктов, а также более активно заниматься спортом. Мария Погребняк уверена в том, что большая часть успеха в формировании привлекательной фигуры после родов составляют именно физические упражнения. С их помощью тело становится именно таким, каким его желают видеть все представительницы слабого пола.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые разработали метод возвращения
Мария Погребняк рассказала о "прелестях" первых
Николай Басков намекнул на разлад в отношениях с
Алексей Чумаков верит, что с рождением дочери к
Пухлые щеки, огромные ляжки: Виктория Романец
Ольга Бузова легла под капельницу после нового
Известна дата презентации нового мобильного
Опровергнута гипотеза об эволюции человеческой
Диета Кейт Миддлтон: как после трех родов
Сестра Ольги Бузовой покорила фанатов в
Замок Риверран из «Игры престолов» выставлен на
Эксперты рассказали правила пользования
Адвокат Петросяна обвинил Степаненко в вероломстве
Донские медики впервые сделали пересадку
Настасья Самбурская вернется в сериал «Универ»
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут фильм о
18 августа в Москве пройдет фестиваль
Евгений Петросян и Елена Степаненко уже 15 лет не
В Оренбургской области семь человек погибли в
Компания Cemtrex разработала концепт смарт-стола
Виктория Бекхэм против возрождения коллектива
Ким и Кортни Кардашьян послали друг друга куда
Астраханец лишился детородного органа из-за
Певица Алена Свиридова продемонстрировала
Alexa поможет защитить дом от воров
Третий сезон сериала «Сорвиголова» появится на
Эксперты советуют россиянкам кормить грудью до 3
В Якутии нашли останки двух новых древних
В Мексике в одном из жилых домов обнаружены тела
Рита Дакота призналась, что "немного жирная", в
Просмотреть все новости