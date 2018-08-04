Сестра Ольги Бузовой покорила фанатов в прозрачном платье с лошадью
Сестра Ольги Бузовой неустанно пытается привлечь внимание публики участием в фотосессиях креативного характера. Недавно Анна Бузова проявила смелость и примерила на себя образ роковой красотки в прозрачном платье. Необычным фоном для кадра стала белая лошадь.
Младшая сестра звезды «Дома-2» успешно проявила себя, как дизайнер украшений. Но статус простой бизнес-леди ее не удовлетворяет, судя по постоянным экспериментам с образами в Instagram. На днях Анна порадовала поклонников новым фото, на котором предстала в провокационном наряде.
Анна Бузовав выбрала для фотосъемки черное боди, которое было дополнено почти невидимым платьем. Многие даже заявили, что девушка превзошла Ольгу Бузову.
Примечательно, что съемка проходила в сельской местности на фоне изгородей, сеновалов и речушек, которые должны были по замыслу авторов подчеркнуть романтичность атмосферы и привлекательность девушки.
Младшая сестра звезды «Дома-2» успешно проявила себя, как дизайнер украшений. Но статус простой бизнес-леди ее не удовлетворяет, судя по постоянным экспериментам с образами в Instagram. На днях Анна порадовала поклонников новым фото, на котором предстала в провокационном наряде.
Анна Бузовав выбрала для фотосъемки черное боди, которое было дополнено почти невидимым платьем. Многие даже заявили, что девушка превзошла Ольгу Бузову.
Примечательно, что съемка проходила в сельской местности на фоне изгородей, сеновалов и речушек, которые должны были по замыслу авторов подчеркнуть романтичность атмосферы и привлекательность девушки.
«Это невероятно красиво, нежно, я в восторге))))», «Очень нежная, красивая, не зависимая, красавица», «Аннушка это просто восхитительно! Не перестаю восхищаться вами!», - на все лады восхищались Анной ее преданные фанаты.