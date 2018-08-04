Николай Басков намекнул на разлад в отношениях с Викторией Лопыревой

Сама модель неоднократно рассказывала, что свой день рождения любит благодаря тому, что этот повод дает возможность встретиться с подругами, которые проживают в различных уголках нашей планеты. Однако же популярный певец Николай Басков не смог обойти стороной столь значимое событие, поздравив Викторию Лопыреву с днем рождения посредством сообщения в социальной сети. Исполнитель не пожалел множества теплых слов и комплиментов в адрес русской красавицы. Но следует отметить, что Басков озвучил фразу о том, что готов идти с Викторией в любом статусе. Фанаты восприняли слова исполнителя с некоторой опаской, переживая о том, на самом ли деле они в отношениях с Лопыревой или же роман уже завершен.Вспоминая недавние события важно уточнить, что еще осенью минувшего года звезда эстрады Николай Басков сделал предложение модели Виктории Лопыревой, причем столь серьезный шаг проходит в Грозном, где присутствовал в том числе и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.