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Николай Басков намекнул на разлад в отношениях с Викторией Лопыревой

Буквально накануне Виктория Лопырева, завоевавшая титул «Мисс Россия-2003» бурно отметила свой день рождения, находясь с близкими друзьями в Рио-Де-Жанейро. Вместе с тем, ее возлюбленный Николай Басков не разделил празднование со второй половиной. Девушка, как и прежде, проводила мероприятие в компании своих подруг.

Сама модель неоднократно рассказывала, что свой день рождения любит благодаря тому, что этот повод дает возможность встретиться с подругами, которые проживают в различных уголках нашей планеты. Однако же популярный певец Николай Басков не смог обойти стороной столь значимое событие, поздравив Викторию Лопыреву с днем рождения посредством сообщения в социальной сети. Исполнитель не пожалел множества теплых слов и комплиментов в адрес русской красавицы. Но следует отметить, что Басков озвучил фразу о том, что готов идти с Викторией в любом статусе. Фанаты восприняли слова исполнителя с некоторой опаской, переживая о том, на самом ли деле они в отношениях с Лопыревой или же роман уже завершен.

Николай Басков намекнул на разлад в отношениях с Викторией Лопыревой


Вспоминая недавние события важно уточнить, что еще осенью минувшего года звезда эстрады Николай Басков сделал предложение модели Виктории Лопыревой, причем столь серьезный шаг проходит в Грозном, где присутствовал в том числе и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 12:15
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