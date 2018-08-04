Эксперты рассказали правила пользования смартфонами в жару

Несмотря на то, что современную технику на стадии разработки испытывают в различных температурных условиях, однако перепады могут оказать негативное воздействие даже на самые защищенные модели. Эксперт рассказал, что лишь 1 из 10000 устройств перегревается именно по причине погодных условий, тогда как в остальных случаях речь идет исключительно о человеческом факторе.Однако нужно понимать, что в самый знойный период года следует быть аккуратными и снимать чехол с устройства, давая возможность быстрее восстанавливаться после нагревания платы. Кроме того, следует ограничивать себя от игр с высоким потреблением ресурсов устройства, иначе перегрев окажется весьма вероятным и крайне опасным для гаджета. Если температура на улице от 35 градусов по Цельсию, следует избегать пользования устройством под прямыми солнечными лучами. Придерживаясь данных рекомендаций можно сохранить смартфон в рабочем состоянии значительно дольше.