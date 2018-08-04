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Диета Кейт Миддлтон: как после трех родов выглядеть потрясающе стройной

Диета Кейт Миддлтон все чаще вызывает интерес у ее поклонников. Как 36-летняя герцогиня Кембриджская умудряется после трех родов выглядеть такой потрясающе стройной? Оказалось, что в этом нет особой тайны.

Диета Кейт Миддлтон: как после трех родов выглядеть потрясающе стройной

Минувшей весной супруга принца Уильяма стала мамой в третий раз. Несмотря на декрет, иногда она появляется на публичных мероприятиях. Когда Кейт Миддлтон посетила финальную игру Уимблдонского турнира, публика восхитилась ее стройностью и идеально плоским животом. Многие не могли поверить, что эта эффектная женщина вообще рожала.

Секретом стройности герцогини оказался строгий режим питания, к которому она прибегала перед свадьбой и после родов. Точнее речь идет о, так называемой, диете Дюкана, которая предполагает отказ от углеводов в пользу белков.

Другим немаловажным моментом являются полезные привычки Кейт Миддлтон. Последние четыре года она предпочитает употреблять свежие овощи, фрукты и рыбу, отказываясь от прочих продуктов. Самым любимым для нее стало перуанское блюдо севиче, а излюбленной пряностью стал карри.

Диета Кейт Миддлтон: как после трех родов выглядеть потрясающе стройной

В качестве морального поощрения и легкого послабления герцогиня иногда позволяет себе съесть пиццу. Например, в 2013 году, когда у нее были схватки и на свет вот-вот должен был появиться принц Джордж, Кейт с удовольствие отвлекалась на любимое блюдо.

Конечно, стройность только с диетой не приходит. Королевская особа обожает утренние пробежки, прогулки с собаками, плавание, теннис и лыжи, что также позволяет ей оставаться в форме.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:23
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