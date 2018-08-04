Диета Кейт Миддлтон: как после трех родов выглядеть потрясающе стройной

Минувшей весной супруга принца Уильяма стала мамой в третий раз. Несмотря на декрет, иногда она появляется на публичных мероприятиях. Когда Кейт Миддлтон посетила финальную игру Уимблдонского турнира, публика восхитилась ее стройностью и идеально плоским животом. Многие не могли поверить, что эта эффектная женщина вообще рожала.Секретом стройности герцогини оказался строгий режим питания, к которому она прибегала перед свадьбой и после родов. Точнее речь идет о, так называемой, диете Дюкана, которая предполагает отказ от углеводов в пользу белков.Другим немаловажным моментом являются полезные привычки Кейт Миддлтон. Последние четыре года она предпочитает употреблять свежие овощи, фрукты и рыбу, отказываясь от прочих продуктов. Самым любимым для нее стало перуанское блюдо севиче, а излюбленной пряностью стал карри.В качестве морального поощрения и легкого послабления герцогиня иногда позволяет себе съесть пиццу. Например, в 2013 году, когда у нее были схватки и на свет вот-вот должен был появиться принц Джордж, Кейт с удовольствие отвлекалась на любимое блюдо.Конечно, стройность только с диетой не приходит. Королевская особа обожает утренние пробежки, прогулки с собаками, плавание, теннис и лыжи, что также позволяет ей оставаться в форме.