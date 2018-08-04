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Xiaomi анонсировала ноутбук Mi Notebook Pro 2 с ценником от 975 долларов

Состоялся анонс нового ноутбука Xiaomi Mi Notebook Pro 2, который укомплектован платформой Intel Coffee Lake-H и операционной системой Windows 10. Сообщается, что стоимость нового девайса окажется в пределах от 975 до 1310 долларов.

Xiaomi анонсировала ноутбук Mi Notebook Pro 2 с ценником от 975 долларов


В целом Mi Notebook Pro 2 можно назвать игровой системой. В аппаратной основе располагаются разные процессоры. Стоит выделить 4-ядерный чип Core i5-8300H и 6-ядерный Core i7-8750H. Частота работы таких модулей будет в районе 2,0-4,0 ГГц. В пару к ним могут устанавливать видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1050 Ti с показателями оперативной памяти GDDR5 в 6 и 4 гигабайта соответственно.

За показ изображения будет отвечать 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD. Разработчики сузили рамки, чтобы придать дисплею Mi Notebook Pro 2 эффект большего размера.

Помимо этого стоит выделить наличие накопителя PCle SSD с объемом до 256 Гб и жесткого диска с максимальной вместимостью в 1 Тб. Объем оперативной памяти составит 8-16 Гб, а в качестве модулей ОЗУ применяются платы DDR4-2666.

Это не первый игровой ноутбук, который был презентован компанией Xiaomi в этот период. Недавно состоялся выход Mi Notebook Air

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:00
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