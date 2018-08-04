В Оренбургской области семь человек погибли в результате ДТП

Согласно данным, предоставленными оперативными сотрудниками, между посёлками Энергетик и Новоорск на трассе водитель автомобиля «Лада-Калина» не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.Транспортное средство получило серьёзное механическое повреждение, а пассажиры погибли. Жертвами аварии стали семеро человек – четверо мужчин и три женщины.Представители правоохранительных органов выясняют причины ДТП со смертельным исходом семерых человек. Как сообщили в региональном УМВД, по факту аварии в настоящее время проводится проверка.