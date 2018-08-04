Известна дата презентации нового мобильного процессора SoC Kirin 980

Отмечается, что SoC Kirin 980 появится на публике в рамках выставки IFA 2018, то есть уже 31 августа. При разработке этого процессора применялся 7-нанометровый технологический процесс. Таким образом, данный чип станет первым в мире по этому показателю.Kirin 980 должен стать основой в первую очередь для смартфонов Mate 20. Данные аппараты появятся уже в середине будущей осени. Ожидается, что благодаря такой однокристальной системе можно будет добиться более высокой производительности по сравнению со Snapdragon 845.Разработка этого процессора является еще одним показателем намерений Huawei. Руководство бренда к концу следующего года планирует оказаться лидером мобильной индустрии, оставив тем самым Apple и Samsung позади.