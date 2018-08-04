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Известна дата презентации нового мобильного процессора SoC Kirin 980

Один из топ-менеджеров компании Huawei, Ричард Ю, сообщил о том, когда бренд собирается представить свой новый чип SoC Kirin 980. Помимо этого он рассказал, какие устройства будут работать на основе данного модуля.

Известна дата презентации нового мобильного процессора SoC Kirin 980


Отмечается, что SoC Kirin 980 появится на публике в рамках выставки IFA 2018, то есть уже 31 августа. При разработке этого процессора применялся 7-нанометровый технологический процесс. Таким образом, данный чип станет первым в мире по этому показателю.

Kirin 980 должен стать основой в первую очередь для смартфонов Mate 20. Данные аппараты появятся уже в середине будущей осени. Ожидается, что благодаря такой однокристальной системе можно будет добиться более высокой производительности по сравнению со Snapdragon 845.

Разработка этого процессора является еще одним показателем намерений Huawei. Руководство бренда к концу следующего года планирует оказаться лидером мобильной индустрии, оставив тем самым Apple и Samsung позади.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 11:45
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