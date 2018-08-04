Адвокат Петросяна обвинил Степаненко в вероломстве

Большой общественный резонанс вызвала новость о разводе 72-летнего известного юмориста Евгения Петросяна с 65-летней Еленой Степаненко. Но, по последней информации, супруги жили врозь уже последние 15 лет, и ничего особенного в их расставании нет, если не считать раздела имуществаА делить звездным экс-супругам есть что. По скромным подсчетам, Петросян и Степаненко являются владельцами имущества на сумму в 1,5 миллиарда рублей. И хотя Евгений Ваганович предлагает все поделить поровну и Степаненко даже сама может выбрать, что она хочет забрать себе – капризная женщина решила стать хозяйкой 80% этого добра.Петросян усилено хотел все решить миром и по-тихому. С помощью адвоката он вел длительные переговоры, пытаясь договориться со Степаненко. Но в последний момент она вдруг стала жаловаться на головную боль, чтобы не идти на новый раунд переговоров. А потом выяснилось, что от ее имени в суд был подан иск.Сергей Жорин убежден, что без суда можно было бы все решить легко и быстро. А Петросян выразил надежду, что Елена Григорьевна рано или поздно «стабилизируется в своих эмоциональных и меркантильных позывах».