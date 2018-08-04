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Опровергнута гипотеза об эволюции человеческой речи

В издании Cell появилась статья, в которой ученые опровергли существующую гипотезу касательно развития речи у человека. Таким образом, ген FOXP2, ранее связываемый с этим предположением, теперь не является уникальной особенностью современных людей.

Опровергнута гипотеза об эволюции человеческой речи


Отмечается, что для опровержения специалисты проанализировали огромную генетическую базу 1000 Genomes Project Consortium, чтобы сравнить генотип современного человека и неандертальца. Согласно результатам исследования 2002 года, ген FOXP2 был главным фактором развития речи человека и потому его посчитали причиной распространения людей по Африке 100 тысяч лет назад.

Тем не менее, благодаря статистике в рамках нынешнего проекта эксперты смогли понять, что FOXP2 на самом деле не являлся главным фактором.

Таким образом, сейчас сомнению подверглись многие генетические исследования, которые проводились еще до того, как ученым стала доступна база 1000 Genomes Project Consortium. Именно поэтому авторы проекта собираются проверить другие результаты, записанные ранее.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 11:30
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