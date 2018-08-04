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Астраханец лишился детородного органа из-за встроенного чипа от «инопланетян»

Дикий случай произошел на днях под Астраханью. Местный житель лишился детородного органа из-за встроенного чипа от «инопланетян».

Детали трагично-курьезной истории сообщают местные СМИ.

Астраханец лишился детородного органа из-за встроенного чипа от «инопланетян»

40-летний астраханец работал в селе и был на хорошем счету, как опытный тракторист-механизатор и участник боевых действий. Но главной его проблемой стал «зеленый змий» и многолетнее злоупотребление спиртным.

В время очередного застолья вдруг мужчина решил, что миром управляют пришельцы с других планет. Более того, эти инопланетные враги вживляют земным мужчинам чипы, с помощью которых управляют и контролирую их. И чипы эти, конечно, разместить было негде, кроме как в половых органах.

Тогда смелый астраханский муж решил исправить ситуацию и извлечь чип хотя бы у себя. От потери крови он потерял сознание, и только через некоторое время его заметила престарелая мать, которая и вызвала скорую помощь.

Врачам ничего не оставалось, кроме как ампутировать детородный орган, поскольку нанесенные увечья имели непоправимый характер.

 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:07
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