Астраханец лишился детородного органа из-за встроенного чипа от «инопланетян»

Детали трагично-курьезной истории сообщают местные СМИ.40-летний астраханец работал в селе и был на хорошем счету, как опытный тракторист-механизатор и участник боевых действий. Но главной его проблемой стал «зеленый змий» и многолетнее злоупотребление спиртным.В время очередного застолья вдруг мужчина решил, что миром управляют пришельцы с других планет. Более того, эти инопланетные враги вживляют земным мужчинам чипы, с помощью которых управляют и контролирую их. И чипы эти, конечно, разместить было негде, кроме как в половых органах.Тогда смелый астраханский муж решил исправить ситуацию и извлечь чип хотя бы у себя. От потери крови он потерял сознание, и только через некоторое время его заметила престарелая мать, которая и вызвала скорую помощь.Врачам ничего не оставалось, кроме как ампутировать детородный орган, поскольку нанесенные увечья имели непоправимый характер.