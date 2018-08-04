Alexa поможет защитить дом от воров

Функция называется Away Mode позволяет запустить на смарт-колонке специальный звук, который должен дать понять злоумышленникам, что дома кто-то есть. Система будет воспроизводить разговоры из комедийных проектов SNL, UCB и «В Филадельфии всегда солнечно».Кроме этого помощника можно настроить на озвучку семейного конфликта или какой-то беседы. Таким образом, это должно сбить воров с толку.Управление этой функцией будет осуществляться дистанционно через Интернет. Пользователь должен говорить «далее», чтобы система проиграла следующий трек. Длительность одной озвучки 30-60 минут. Именно поэтому такая опция подходит только для кратковременного отсутствия.В случае необходимости Alexa также может активировать звук сирены или же запустить имитацию лая собаки.