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Alexa поможет защитить дом от воров

Создатели голосового ассистента Alexa придумали функцию, которая позволит спокойно покинуть свой дом и не беспокоиться о том, что его кто-то ограбит. Опция создаст эффект присутствия пользователя, тем самым отпугнув воров в случае необходимости.

Alexa поможет защитить дом от воров


Функция называется Away Mode позволяет запустить на смарт-колонке специальный звук, который должен дать понять злоумышленникам, что дома кто-то есть. Система будет воспроизводить разговоры из комедийных проектов SNL, UCB и «В Филадельфии всегда солнечно».
Кроме этого помощника можно настроить на озвучку семейного конфликта или какой-то беседы. Таким образом, это должно сбить воров с толку.

Управление этой функцией будет осуществляться дистанционно через Интернет. Пользователь должен говорить «далее», чтобы система проиграла следующий трек. Длительность одной озвучки 30-60 минут. Именно поэтому такая опция подходит только для кратковременного отсутствия.

В случае необходимости Alexa также может активировать звук сирены или же запустить имитацию лая собаки.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 10:03
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