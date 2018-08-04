Певица Алена Свиридова продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини

Каждое лето Алёна Свиридова проводит в Крыму, где у неё есть небольшой собственный дом. По словам певицы она не проводит целый день на пляже, её утро начинается в 9 часов утра, после завтрака она обычно занимается своими делами – пишет, играет и обрезает розы.Фанаты Алёны Свириродовой интересуются, как ей удаётся оставаться такой стройной. По словам певицы, спортивный зал она не посещает, но ежедневно по часу плавает в море, на пляж артистка ходит регулярно утром и вечером.Обычно первый заплыв Алёна Свиридова устраивает до завтрака. Из рассказов певицы следует, что в воде она веселится разными способами, надев ласты. На второй заплыв артистка идут после пяти часов вечера, когда спадает солнечная активность.Поклонники Алёны Свиридовой отметили, что её тело выглядит превосходно. В комментариях фанаты пожелали певице приятного отдыха в Крыму. Большое количество «лайков» появилось под опубликованной фотографией артистки.