Ким и Кортни Кардашьян послали друг друга куда подальше

Увидеть эти разборки можно на двух новых тизерах программы.На днях в семействе Кардашьян грянул гром. В Сеть были выложены два ролика с анонсом, которые мгновенно привлекли внимание публики. В первом видео Ким называет Кортни самой занудной их всех родственников, что последней весьма не по нраву.Ответить сестре у Кортни получилось уже во втором тизере, где она открыто посылает ее куда подальше и даже называет Ким «исчадием ада».Многие заинтересовались причинами раздора. Оказалось, что поводом для взаимных оскорблений в семье Кардашьян стал спор о дате и сроках фотосессии. Сначала Кортни отказалась провести перед камерами целый вечер, после чего Ким упрекнула ее отсутствием своего дела и неумением ценить время. Потом Ким Кардашьян и вовсе заявила, что видеть не хочет фотографий Кортни, а в фотосессии будут сниматься только она вместе с Канье и детьми.Кортни Кардашьян просто разрыдалась от обиды и открытым текстом послала ее на экскурсию в интересные места.Зрители признают, что Кортни, посвятившая себя материнским заботам, не хочет иметь дел с родственниками, которые относятся к ней не без презрения.