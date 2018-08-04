АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Ким и Кортни Кардашьян послали друг друга куда подальше

Участницы реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians, сестры Ким и Кортни Кардашьян очень разозлились друг на друга. Знаменитые брюнетки в пылу семейного скандала послали друг дружку куда подальше.

Увидеть эти разборки можно на двух новых тизерах программы.

Ким и Кортни Кардашьян послали друг друга куда подальше

На днях в семействе Кардашьян грянул гром. В Сеть были выложены два ролика с анонсом, которые мгновенно привлекли внимание публики. В первом видео Ким называет Кортни самой занудной их всех родственников, что последней весьма не по нраву.

Ответить сестре у Кортни получилось уже во втором тизере, где она открыто посылает ее куда подальше и даже называет Ким «исчадием ада».

Многие заинтересовались причинами раздора. Оказалось, что поводом для взаимных оскорблений в семье Кардашьян стал спор о дате и сроках фотосессии. Сначала Кортни отказалась провести перед камерами целый вечер, после чего Ким упрекнула ее отсутствием своего дела и неумением ценить время. Потом Ким Кардашьян и вовсе заявила, что видеть не хочет фотографий Кортни, а в фотосессии будут сниматься только она вместе с Канье и детьми.

Кортни Кардашьян просто разрыдалась от обиды и открытым текстом послала ее на экскурсию в интересные места.

Зрители признают, что Кортни, посвятившая себя материнским заботам, не хочет иметь дел с родственниками, которые относятся к ней не без презрения.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диета Кейт Миддлтон: как после трех родов
Сестра Ольги Бузовой покорила фанатов в
Замок Риверран из «Игры престолов» выставлен на
Эксперты рассказали правила пользования
Адвокат Петросяна обвинил Степаненко в вероломстве
Донские медики впервые сделали пересадку
Настасья Самбурская вернется в сериал «Универ»
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут фильм о
18 августа в Москве пройдет фестиваль
Евгений Петросян и Елена Степаненко уже 15 лет не
В Оренбургской области семь человек погибли в
Компания Cemtrex разработала концепт смарт-стола
Виктория Бекхэм против возрождения коллектива
Ким и Кортни Кардашьян послали друг друга куда
Астраханец лишился детородного органа из-за
Певица Алена Свиридова продемонстрировала
Alexa поможет защитить дом от воров
Третий сезон сериала «Сорвиголова» появится на
Эксперты советуют россиянкам кормить грудью до 3
В Якутии нашли останки двух новых древних
В Мексике в одном из жилых домов обнаружены тела
Рита Дакота призналась, что "немного жирная", в
Японские ученые нашли способ справиться с
В Красноярском крае около 80 человек ликвидируют
В Сочи нашли тело подростка, которого унесло
Ученые рассказали о продуктах, способствующих
Сын Татьяны Булановой готовится к свадьбе
Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до
"Улыбка как у мамы": Орбакайте поделилась снимком
Предприимчивый петербуржец запросил миллион за
Просмотреть все новости