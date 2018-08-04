Рита Дакота призналась, что "немного жирная", в ответ на предположения о беременности

Несмотря на то, что еще совсем недавно исполнительница уже испытала радость рождения дочери Мии, однако никаких подтверждений об очередной беременности с уст Риты Дакоты не поступало. Для многих молодых женщин вопрос восстановления фигуры после родов до сих пор остается наболевшей проблемой, однако певице удалось справиться со своей внешностью и порадовать поклонников идеальной фигурой.Практически через несколько недель спустя прошедшие роды с маленькой Мией, Рита Дакота позировала на Бали, где не составляло труда увидеть идеальный плоский животик. Что касается нынешнего случая, то певица не стала привлекать излишнее внимание к своей персоне и ждать появления новых слухов, признавшись, что ни о какой беременности сейчас речи быть не может. Интересно то, что Рита Дакота позволила в юмористической форме отметить фанатам на их «острый» вопрос : «Нет, просто немного жирная сейчас». Но и эта фраза вызвала приятное удивление подписчиков, изумленных такой самокритичностью молодой мамы.