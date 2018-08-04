Рита Дакота призналась, что "немного жирная", в ответ на предположения о беременности
Певица Рита Дакота весьма взбудоражила многочисленную армию подписчиков на своей странице в соцсети, где опубликовала фотографию, на которой наряд излишне стянул живот. Фанаты начали высказываться о второй беременности девушки.
Несмотря на то, что еще совсем недавно исполнительница уже испытала радость рождения дочери Мии, однако никаких подтверждений об очередной беременности с уст Риты Дакоты не поступало. Для многих молодых женщин вопрос восстановления фигуры после родов до сих пор остается наболевшей проблемой, однако певице удалось справиться со своей внешностью и порадовать поклонников идеальной фигурой.
Практически через несколько недель спустя прошедшие роды с маленькой Мией, Рита Дакота позировала на Бали, где не составляло труда увидеть идеальный плоский животик. Что касается нынешнего случая, то певица не стала привлекать излишнее внимание к своей персоне и ждать появления новых слухов, признавшись, что ни о какой беременности сейчас речи быть не может. Интересно то, что Рита Дакота позволила в юмористической форме отметить фанатам на их «острый» вопрос : «Нет, просто немного жирная сейчас». Но и эта фраза вызвала приятное удивление подписчиков, изумленных такой самокритичностью молодой мамы.
Несмотря на то, что еще совсем недавно исполнительница уже испытала радость рождения дочери Мии, однако никаких подтверждений об очередной беременности с уст Риты Дакоты не поступало. Для многих молодых женщин вопрос восстановления фигуры после родов до сих пор остается наболевшей проблемой, однако певице удалось справиться со своей внешностью и порадовать поклонников идеальной фигурой.
Практически через несколько недель спустя прошедшие роды с маленькой Мией, Рита Дакота позировала на Бали, где не составляло труда увидеть идеальный плоский животик. Что касается нынешнего случая, то певица не стала привлекать излишнее внимание к своей персоне и ждать появления новых слухов, признавшись, что ни о какой беременности сейчас речи быть не может. Интересно то, что Рита Дакота позволила в юмористической форме отметить фанатам на их «острый» вопрос : «Нет, просто немного жирная сейчас». Но и эта фраза вызвала приятное удивление подписчиков, изумленных такой самокритичностью молодой мамы.