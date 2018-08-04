АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Рита Дакота призналась, что "немного жирная", в ответ на предположения о беременности

Певица Рита Дакота весьма взбудоражила многочисленную армию подписчиков на своей странице в соцсети, где опубликовала фотографию, на которой наряд излишне стянул живот. Фанаты начали высказываться о второй беременности девушки.

Несмотря на то, что еще совсем недавно исполнительница уже испытала радость рождения дочери Мии, однако никаких подтверждений об очередной беременности с уст Риты Дакоты не поступало. Для многих молодых женщин вопрос восстановления фигуры после родов до сих пор остается наболевшей проблемой, однако певице удалось справиться со своей внешностью и порадовать поклонников идеальной фигурой.

Рита Дакота призналась, что "немного жирная", в ответ на предположения о беременности


Практически через несколько недель спустя прошедшие роды с маленькой Мией, Рита Дакота позировала на Бали, где не составляло труда увидеть идеальный плоский животик. Что касается нынешнего случая, то певица не стала привлекать излишнее внимание к своей персоне и ждать появления новых слухов, признавшись, что ни о какой беременности сейчас речи быть не может. Интересно то, что Рита Дакота позволила в юмористической форме отметить фанатам на их «острый» вопрос : «Нет, просто немного жирная сейчас». Но и эта фраза вызвала приятное удивление подписчиков, изумленных такой самокритичностью молодой мамы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:44
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Якутии нашли остатки двух новых древних
В Мексике в одном из жилых домов обнаружены тела
Рита Дакота призналась, что "немного жирная", в
Японские ученые нашли способ справиться с
В Красноярском крае около 80 человек ликвидируют
В Сочи нашли тело подростка, которого унесло
Ученые рассказали о продуктах, способствующих
Сын Татьяны Булановой готовится к свадьбе
Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до
"Улыбка как у мамы": Орбакайте поделилась снимком
Предприимчивый петербуржец запросил миллион за
На AnTuTu обнародовали рейтинг самых
Елена Подкаминская показала трогательный снимок с
В Китае запретили фильм о друге Винни-Пуха
Ученые доказали реальный вред курения кальяна
Поиски внеземного разума для человечества
Полицейская погоня в Англии со смертельным
В NASA назвали компании, которые получат
Спасатели поделились версией крушения вертолета
АЛРОСА отчиталась о продаже самого дорогого
Уничтожение сакрального смысла русского языка
В Сочи ищут двух детей, унесенных рекой в районе
СМИ: В Красноярском крае разбился вертолет с
ФНС намерена ввести налог для "самозанятых" людей
Мать Усамы бен Ладена впервые поделилась с
Эксперты: Урожай зерновых в России снизится на
Бондарчук приобрел недвижимость рядом с Кремлем
Роспотребнадзор: 63% смертей в РФ вызвано
Спонсор Дональда Трампа пытался получить $5 млрд
Разработчики Google Maps изменили форму Земли
Просмотреть все новости