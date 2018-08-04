Замок Риверран из «Игры престолов» выставлен на продажу
Сообщается, что известный всем фанатам сериала «Игра престолов» замок Риверран выставили на продажу. Отмечается, что эти владения стоят 500 тысяч фунтов стерлингов.
Стоит указать, что настоящее название замка Госфорд. Он расположен на территории Северной Ирландии. Ранее в сериале он являлся столицей Речных земель. Ним владел персонаж Талли из сериала «Игра престолов».
Сооружение построено в 19 веке. Его стоимость не превышает цену на средние апартаменты в столице Великобритании, где подобная недвижимость предлагается в среднем за 574 586 фунтов стерлингов.
Известно, что замок Госфорд обладает десятью ванными комнатами. Также внутри имеется более 15 спален.
В целом Госфорд попадал в кадр сериала не один раз. В третьем сезоне Риверран появлялся в эпизоде с казнью Рикарда Карстарка за его измену. Кроме этого недвижимость стала главным помещением для кровавой Красной свадьбы.
Стоит указать, что настоящее название замка Госфорд. Он расположен на территории Северной Ирландии. Ранее в сериале он являлся столицей Речных земель. Ним владел персонаж Талли из сериала «Игра престолов».
Сооружение построено в 19 веке. Его стоимость не превышает цену на средние апартаменты в столице Великобритании, где подобная недвижимость предлагается в среднем за 574 586 фунтов стерлингов.
Известно, что замок Госфорд обладает десятью ванными комнатами. Также внутри имеется более 15 спален.
В целом Госфорд попадал в кадр сериала не один раз. В третьем сезоне Риверран появлялся в эпизоде с казнью Рикарда Карстарка за его измену. Кроме этого недвижимость стала главным помещением для кровавой Красной свадьбы.
Культура
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 11:15