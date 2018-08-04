Замок Риверран из «Игры престолов» выставлен на продажу

Стоит указать, что настоящее название замка Госфорд. Он расположен на территории Северной Ирландии. Ранее в сериале он являлся столицей Речных земель. Ним владел персонаж Талли из сериала «Игра престолов».Сооружение построено в 19 веке. Его стоимость не превышает цену на средние апартаменты в столице Великобритании, где подобная недвижимость предлагается в среднем за 574 586 фунтов стерлингов.Известно, что замок Госфорд обладает десятью ванными комнатами. Также внутри имеется более 15 спален.В целом Госфорд попадал в кадр сериала не один раз. В третьем сезоне Риверран появлялся в эпизоде с казнью Рикарда Карстарка за его измену. Кроме этого недвижимость стала главным помещением для кровавой Красной свадьбы.