В Красноярском крае около 80 человек ликвидируют последствия падения вертолета Ми-8
В Красноярском кране для ликвидации последствий крушения вертолета Ми-8 в настоящее время задействованы порядка 80 специалистов, а также 9 единиц техники. Для более тщательной работы на месте также курсируют 4 вертолета.
На данный момент точно известно, что авиакатастрофа российского вертолета Ми-8 компании «ЮТэйр» произошла в 180 км от Игарки, недалеко от нефтеперерабатывающей станции «Ванкор». Также установлено, что крушение воздушного суда произошло примерно в 10 часов утра по местному времени. В момент падения на борту вертолета находились 3 члена экипажа, а также 15 пассажиров. Никому из них спастись не удалось.
В настоящее время в следственном отделе на траспорте по Красноярскому региону возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ. В ближайшее время эксперты продолжат разбираться в обстоятельствах, которые привели к крушению вертолета и гибели людей.
На данный момент точно известно, что авиакатастрофа российского вертолета Ми-8 компании «ЮТэйр» произошла в 180 км от Игарки, недалеко от нефтеперерабатывающей станции «Ванкор». Также установлено, что крушение воздушного суда произошло примерно в 10 часов утра по местному времени. В момент падения на борту вертолета находились 3 члена экипажа, а также 15 пассажиров. Никому из них спастись не удалось.
В настоящее время в следственном отделе на траспорте по Красноярскому региону возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ. В ближайшее время эксперты продолжат разбираться в обстоятельствах, которые привели к крушению вертолета и гибели людей.
Происшествия
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:40