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Донские медики впервые сделали пересадку поджелудочной железы

Донские медики могут гордиться серьезным достижением. Впервые они успешно провели операцию по пересадке поджелудочной железы.

По причине нехватки донорских органов и ввиду сложности хирургической процедуры эти операции остаются очень редкими, отмечают эксперты.

Донские медики впервые сделали пересадку поджелудочной железы


Операция по пересадке поджелудочной железы состоялась на базе Центра хирургии и координации донорства в Ростовской областной больнице. Пациенткой стала 34-летняя женщина, у которой была диагностирована хроническая почечная недостаточность.

Хирургическое вмешательство с удалением больных органов и пересадке донорских потребовало 13 часов. Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно, отмечается в официальном сообщении.

Ранее донским хирургам удалось сделать пересадку 59 почек, но впервые пересаживать пришлось поджелудочную железу. Традиционно к этому радикальному способу терапии прибегают в том случае, когда все возможные виды лечения испробованы и не способны дать положительного результата.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:00
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