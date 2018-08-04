Настасья Самбурская вернется в сериал «Универ»

Уже текущей осенью фанаты популярного молодежного ситкома «Универ» увидят последний сезон этого комедийного проекта. В официальном микроблоге телеканала ТНТ в Instagram на днях появился трейлер, в котором раскрываются некоторые детали сюжета. Описание, размещенное под видеороликом, гласит, что все подойдет к своему логическому концу: 5 парней, 7 девушек и всего 4 свадьбы. Фанаты сериала заинтригованы тем, кому же все-таки удастся пойти к алтарю.Но, пожалуй, самый большой сюрприз – это возвращение в проект актрисы Настасьи Самбурской. Она исполняет роль своенравной студентки Кристины Соколовской. Как известно, актриса ушла из «общаги» после того, как рассталась со своим избранником Антоном Мартыновым (Стас Ярушин) и в сериале больше не появлялась.В действительности, уход Самбурской из проекта сопровождался скандалом. Версий много, но по одной из них, продюсеры сами приняли решение более не продлевать контракт с артисткой из-за ее сложного характера. Другие полагают, что Настасья сама отказалась от роли, чтобы принять участие в других проектах. Как бы там ни было, официальная версия гласит, что решение было принято обоюдно.