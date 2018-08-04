Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут фильм о мошенничестве в игре McDonald’s

Главную роль в новой картине сыграет сам актёр Вэтт Дэймон. В основе проекта лежит статья, которую опубликовали в издании The Daily Beast. В сюжете киноленты рассказывается о мошенничестве с игрой, в неё втянули экстрасенсов, ганстеров, наркоторговцев, собственников стрип-клубов, а также семью мормонов, представители которой утверждают, что они выиграли более 24 миллионов долларов наличными и в виде призов.Сценарием кинофильма займутся Рэтт Риз и Пол Верник. Производство картины профинансирует студия Fox. В настоящее время утверждаются графики съёмки киноленты и её проката.