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Предприимчивый петербуржец запросил миллион за автограф Путина

Житель северной столицы России удивил пользователей рунета своим объявлением на одном из сервисов, выставив на продажу неустановленный документ, на котором стоит подпись действующего президента страны Владимира Путина. За подлинную подпись главы государства автор объявления запросил высокую цену.

Вместе с тем, Иван, разместивший объявление на страницах сервиса Авито, намерен заработать на документе, который имеет дату 18 мая 1995 года. Нынешний глава Российской Федерации там расписался в качестве председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что источник возникновения документа не раскрывается, молодой человек всерьез намерен выручить крупную сумму за автограф столь значимого лица.

Предприимчивый петербуржец запросил миллион за автограф Путина


В частности, автор объявления заявил о стоимости в 1 миллион рублей за документ, который является подлинным и под которым стоит реальная подпись главы Российской Федерации Владимира Путина. Несмотря на то, что в сервисе неоднократно появляются столь неожиданные предположения о продаже и покупке, однако их цены на порядок ниже, чем вышеуказанный документ. Реакция администрации действующего президента России пока остается неизвестной.

 
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Общество
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:23
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