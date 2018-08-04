Предприимчивый петербуржец запросил миллион за автограф Путина

Вместе с тем, Иван, разместивший объявление на страницах сервиса Авито, намерен заработать на документе, который имеет дату 18 мая 1995 года. Нынешний глава Российской Федерации там расписался в качестве председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что источник возникновения документа не раскрывается, молодой человек всерьез намерен выручить крупную сумму за автограф столь значимого лица.В частности, автор объявления заявил о стоимости в 1 миллион рублей за документ, который является подлинным и под которым стоит реальная подпись главы Российской Федерации Владимира Путина. Несмотря на то, что в сервисе неоднократно появляются столь неожиданные предположения о продаже и покупке, однако их цены на порядок ниже, чем вышеуказанный документ. Реакция администрации действующего президента России пока остается неизвестной.