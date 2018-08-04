Эксперты советуют россиянкам кормить грудью до 3 лет ради спасения от рака

По официальной статистике, в России дети находятся на грудном вскармливании около 8 месяцев. Увеличение этого срока выглядит трудной задачей на фоне социальных проблем и необходимости выхода на работу.По словам профессора Российского национального медуниверситета имени Пирогова Ирины Солдатовой, в развитых зарубежных странах грудное кормление в среднем длится 1-1,5 года, и это правильно.Солдатова подчеркнула важность кормления грудью, которая обеспечивает мать и ребенка иммунологической защитой, создает психологический комфорт и дает малышу бесплатный, но очень ценный продукт. Ведь грудное молоко защищает малыша от инфекций и даже способствует развитию его мыслительных способностей.Очевидная польза грудного вскармливания для матери – это профилактика и оздоровление репродуктивных систем, включая мастопатию, болезни эндокринных систем и гинекологии.В России каждая девятая женщина имеет проблемы с мастопатией, а это, в свою очередь, повышает риск возникновения рака молочный железы. Но если кормить ребенка до 2-3 лет, эти риски снижаются кардинально, утверждают ученые.