Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Отмечается, что несмотря на это, льготы по НДС будут действовать как и раньше. Напомним, что пониженная ставка в 10% действует на товары социального назначения. Также прежний уровень НДС остался для межрегиональных авиаперелетов.Нулевая ставка распространяется на перелеты в Крым и в пункты, находящиеся в пределах Дальневосточного федерального округа. Ставка не будет расти до 1 января 2025 года.Кроме этого со следующего и до 2024 года будут действовать льготы для страховых взносов по НКО. Это касается различных благотворительных организаций, социальных и научных проектов, культуры, спорта и здравоохранения.