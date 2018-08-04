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Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который позволит повысить НДС до 20%. До этого данный показатель был на уровне 18%. Также документом предусмотрено установление новых тарифов на социальные взносы.

Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%


Отмечается, что несмотря на это, льготы по НДС будут действовать как и раньше. Напомним, что пониженная ставка в 10% действует на товары социального назначения. Также прежний уровень НДС остался для межрегиональных авиаперелетов.

Нулевая ставка распространяется на перелеты в Крым и в пункты, находящиеся в пределах Дальневосточного федерального округа. Ставка не будет расти до 1 января 2025 года.

Кроме этого со следующего и до 2024 года будут действовать льготы для страховых взносов по НКО. Это касается различных благотворительных организаций, социальных и научных проектов, культуры, спорта и здравоохранения.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 09:28
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