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В Якутии нашли останки двух новых древних млекопитающих

Сотрудники российских научных центров в тесном сотрудничестве с немецкими экспертами провели описание двух совершенно новых видов млекопитающих, которые проживали на планете Земля порядка 120 млн лет назад.

Обнаружить останки ранее неизвестных существ удалось недалеко от ручья Тээтэ, расположенном в Республике Саха. Примечательно, в относительной близости от данного места ранее уже неоднократно удавалось находить кости древнейших видов динозавров. Не исключено, что в ходе дальнейших исследований этих мест ученые смогут обнаружить и другие следы древних обитателей. Два новых вида получили названия Khorotherium yakutensis и Sangarotherium aquilonium.

В Якутии нашли останки двух новых древних млекопитающих


По предварительному описанию внешнего вида животных, останки которых сумели обнаружить, можно говорить о некотором сходстве с современными землеройками, однако их структура костей свидетельствует все же о других функциях этих млекопитающих. Ученые сумели установить, что в качестве пищи древние существа использовали насекомых, а также не относились к числу тех, кто мало двигается. Экспертам до сих пор не удается ответить на вопрос о том, в какой среде преимущественно жили млекопитающие – под землей, в воде или на поверхности земли.

 
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Наука
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:50
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