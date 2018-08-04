В Якутии нашли останки двух новых древних млекопитающих

Обнаружить останки ранее неизвестных существ удалось недалеко от ручья Тээтэ, расположенном в Республике Саха. Примечательно, в относительной близости от данного места ранее уже неоднократно удавалось находить кости древнейших видов динозавров. Не исключено, что в ходе дальнейших исследований этих мест ученые смогут обнаружить и другие следы древних обитателей. Два новых вида получили названия Khorotherium yakutensis и Sangarotherium aquilonium.По предварительному описанию внешнего вида животных, останки которых сумели обнаружить, можно говорить о некотором сходстве с современными землеройками, однако их структура костей свидетельствует все же о других функциях этих млекопитающих. Ученые сумели установить, что в качестве пищи древние существа использовали насекомых, а также не относились к числу тех, кто мало двигается. Экспертам до сих пор не удается ответить на вопрос о том, в какой среде преимущественно жили млекопитающие – под землей, в воде или на поверхности земли.