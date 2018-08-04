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Ученые рассказали о продуктах, способствующих "бронзовому" загару

Не самый красивый загар на теле девушки всегда вызывает бурю отрицательных эмоций и полное отсутствие настроения от полученных солнечных ванн. Именно поэтому ученые поспособствовали разрешению проблемы с загаром, указав на те продукты, которые приводят к столь неприятным показателям.

Несмотря на огромную любовь представительниц слабого пола к употреблению шоколада, в условиях отдыха у моря следует отказаться от данного лакомства, обратив внимание на различные фрукты и овощи. Наибольшими «друзьями» в стремлении получить отличный загар на теле являются арбузы и дыни, которые способствуют постоянному нахождению в организме достаточного количества жидкости, что приводит в том числе к получению ровного и цветного загара. Кроме того, важно также употреблять в пищу персики и абрикосы, в составе которых есть витамин В и биофлавоноиды, препятствующие получению излишних ультрафиолетовых лучей.

Ученые рассказали о продуктах, способствующих "бронзовому" загару


Именно благодаря этим фруктам загар принимает более яркий оттенок, не вынуждая долгое время лежать под открытыми лучами солнца. Также не стоит забывать и про шпинат, благодаря свойствам которого красивый загар на теле сможет сохраниться достаточно длительный период времени, не приводя к появлению «шкурки». Таким образом, употребляя в пищу вышеуказанные овощи и фрукты любой человек сможет добиться отличного загара.

 
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Наука
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:35
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