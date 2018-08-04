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Японские ученые нашли способ справиться с болезнью Паркинсона

Японские ученые нашли способ справиться с болезнью Паркинсона, которая является одной из разновидностей старческой деменции. Исследования проводились на базе Университета Киото.

Японские ученые нашли способ справиться с болезнью Паркинсона

Исследователи рассказали о начале подбора добровольцев, согласных на пересадку индуцированных стволовых клеток.

Год назад ученые с успехом имплантировали в мозг группы обезьян-макак плюрипотентные iPS-клетки. Животные выбирались те, которые страдали от нехватки дофамина. Именно это вещество является нейромедиатром и отвечает за состояние памяти, за скорость реакции, связность речи и координацию движений. А дефицит дофамина провоцирует развитие болезни Паркинсона.

После эксперимента с вживлением биоматериала прооперированные приматы обрели более координированные движения, улучшив свое состояние примерно на 40-45%. Этот успех позволил ведущему научному исследователю, профессору Юну Такахаши объявить о планах по проведению подобного изыскания, но с участием людей.

Японские ученые нашли способ справиться с болезнью Паркинсона

Мировая наука признает, что Япония продвинулась дальше прочих стран в деле научных работ по сохранению ясного рассудка в преклонные годы. Этот факт можно объяснить большим количеством долгожителей, которыми может похвастаться Страна восходящего солнца.

Что касается болезни Паркинсона, то в мире от нее страдают 10 миллионов человек, а в Японии – примерно 150 тысяч.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:40
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