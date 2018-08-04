Ученые доказали реальный вред курения кальяна

Таким образом, желание уменьшить степень вреда для организма путем смены обычных сигарет на курение кальяна, на самом деле не добиваются никакого положительного результата. Соответствующие данные опубликованы в научном журнале American Journal of Cardiology. Для проведения исследования были задействованы 43 добровольца, которым замеряли пульс до курения кальяна, а также спустя получаса сеанса излюбленного курения. В итого выяснилось, что частота сокращений после кальяна увеличилась на 16 ударов в секунду, заставляя сердце работать в более агрессивном режиме.Несмотря на то, что ряд экспертов неоднократно пытались убедить в безопасности курения кальяна, однако достичь пониженного риска для здоровья путем отказа от сигарет в пользу фруктовых ароматов кальяна не удается. Вместе с тем, курение сигарет, кальяна или электронных сигарет в разной степени приводит к появлению одних и тех же показателей – повышению риска инфаркта, инсульта и других заболеваний, связанных с сосудами.