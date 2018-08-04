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Ученые доказали реальный вред курения кальяна

Ученые в ходе очередных исследований сумели окончательно установить, что курение кальяна на протяжении около 30 минут существенно повышает степень вероятности появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, желание уменьшить степень вреда для организма путем смены обычных сигарет на курение кальяна, на самом деле не добиваются никакого положительного результата. Соответствующие данные опубликованы в научном журнале American Journal of Cardiology. Для проведения исследования были задействованы 43 добровольца, которым замеряли пульс до курения кальяна, а также спустя получаса сеанса излюбленного курения. В итого выяснилось, что частота сокращений после кальяна увеличилась на 16 ударов в секунду, заставляя сердце работать в более агрессивном режиме.

Ученые доказали реальный вред курения кальяна


Несмотря на то, что ряд экспертов неоднократно пытались убедить в безопасности курения кальяна, однако достичь пониженного риска для здоровья путем отказа от сигарет в пользу фруктовых ароматов кальяна не удается. Вместе с тем, курение сигарет, кальяна или электронных сигарет в разной степени приводит к появлению одних и тех же показателей – повышению риска инфаркта, инсульта и других заболеваний, связанных с сосудами.

 
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Наука
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 09:05
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