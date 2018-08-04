"Улыбка как у мамы": Орбакайте поделилась снимком дочери с моря

47-летняя дочь Примадонны российской эстрады Кристина Орбакайте является мамой троих детей. Старшего сына Никиту она родила от певца Владимира Преснякова, сейчас молодой человек строит успешную карьеру музыканта. Средний сын Дени появился в браке с Русланом Байсаровым, а дочь Клавдия от бизнесмена Михаила Земцова.Стоит отметить, что наследники 69-летней Пугачевой – двойняшки Гарри и Лиза – всего на полтора года младше своей племянницы Клавдии. Дочь Орбакайте вместе с наследниками шоумена Максима Галкина шалит и проказничает, доставляя этим немало хлопот своей звездной маме и бабушке.Преданные поклонники творчества Кристины Орбакайте считают, что дочь Земцова очень похожа на свою бабушку Аллу Борисовну. Фанаты отметили, что у девочки такой же выразительный взгляд, маленький упрямый подбородок и лучистые глазки.