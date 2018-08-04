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18 августа в Москве пройдет фестиваль постапокалиптики AFTERTOWN

Организаторы ежегодного фестиваля постапокалиптической тематики AFTERTOWN снова собираются провести мероприятие. Сообщается, что оно пройдет в Москве 18 августа.

18 августа в Москве пройдет фестиваль постапокалиптики AFTERTOWN


Отмечается, что как всегда на фестивале будут представлены различные павильоны на тему постапокалипсиса. В частности, должны появиться постъядерная церковь, салуны, просторные арены для сражения персонажей, а также другие визитные карточки безумного мира.

Отмечается, что в день проведения мероприятия организаторы будут ждать посетителей с обеда и до самой ночи. Они обещают перенести любителей фантастики в мир Fallout, Wasteland и Безумного Макса.

Чтобы попасть на это действо, необходимо добраться до центра военно-тактических игр «1945» в столице России. Там же сразу можно будет увидеть косплееров, бойцов с протектированным оружием и других персонажей.

Кроме этого посетителей ждет просмотр фильма Last Vegas, который появился в прокате в июле.

 
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Культура
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 10:45
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