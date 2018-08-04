В NASA назвали компании, которые получат контракты на суборбитальные полеты

Сообщается, что первой компанией является Blue Origin. Это самый известный в списке оператор. Предприятие Джеффа Безоса собирается до конца этого года совершить первый пилотируемый полет системы New Shepard, а в будущем создать целый парк ракет для различных целей.Компания Aerostar International, или Raven Aerostar, тоже получила контракт. Она занимается разработкой аэростатов с аппаратами для научных наблюдений и военных целей.Далее идет Up Aerospace, которая уже готова предоставить NASA свою сверхлегкую одноступенчатую ракету SpaceLoft XL. Из 10 полетов 8 оказались успешными. Она рассчитана на 36 кг полезного груза при высоте полета до 115 километров.Последний представитель этого списка компания World View Enterprises. Она занимается созданием аппаратов, для полетов в стратосфере. В планах разработка пилотируемого стратостата для доставки туристов на высоту в 30 километров.