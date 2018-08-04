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В NASA назвали компании, которые получат контракты на суборбитальные полеты

Стало известно, что руководство NASA выбрало четыре компании, которые получат от агентства контракты на проведение суборбитальных полетов. Сообщается, что в рамках так называемой программы Flight Opportunities Program победители получат в общей сложности 45 млн. долларов в течение 5 последующих лет.

В NASA назвали компании, которые получат контракты на суборбитальные полеты


Сообщается, что первой компанией является Blue Origin. Это самый известный в списке оператор. Предприятие Джеффа Безоса собирается до конца этого года совершить первый пилотируемый полет системы New Shepard, а в будущем создать целый парк ракет для различных целей.

Компания Aerostar International, или Raven Aerostar, тоже получила контракт. Она занимается разработкой аэростатов с аппаратами для научных наблюдений и военных целей.

Далее идет Up Aerospace, которая уже готова предоставить NASA свою сверхлегкую одноступенчатую ракету SpaceLoft XL. Из 10 полетов 8 оказались успешными. Она рассчитана на 36 кг полезного груза при высоте полета до 115 километров.

Последний представитель этого списка компания World View Enterprises. Она занимается созданием аппаратов, для полетов в стратосфере. В планах разработка пилотируемого стратостата для доставки туристов на высоту в 30 километров.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 08:37
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