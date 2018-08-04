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Компания Cemtrex разработала концепт смарт-стола со встроенным компьютером и прочими гаджетами

Разработчики Cemtrex представили прототип смарт-стола под названием SmartDesk. Это специальное офисное решение, которое обладает встроенным компьютером с тремя дисплеями и другими сопутствующими гаджетами.

Компания Cemtrex разработала концепт смарт-стола со встроенным компьютером и прочими гаджетами


С виду SmartDesk смотрится очень стильно и потому подойдет под любой деловой интерьер. В стол встроен компьютер с мощным процессором Core i7 и операционной системой Windows . Сообщается, что устройство позволит работать в режиме многозадачности. В частности, это возможно благодаря наличию трех сенсорных дисплеев, диагональ которых составляет 24 дюйма у каждого.

В стол инженеры также установили клавиатуру и тачпад для обычного управления компьютером. Кроме этого имеется встроенное зарядное устройство, с помощью которого пользователь сможет беспроводным путем зарядить свой смартфон. Расширяет список опций и наличие встроенного сканера. Для работы с ним необходимо просто положить документ на сканирующую панель.



Еще разработчики предусмотрели удобную систему приема и совершения звонков. С ее помощью можно не дотрагиваясь до смартфона проводить такие операции.

Сообщается, что стоимость SmartDesk составляет 4 тысячи долларов.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 10:30
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