В Мексике в одном из жилых домов обнаружены тела 11 жертв

По данным Diaro de Juares, в числе убитых были две женщины. Также уточняется, что тела жертв, убитых неизвестными, были покрыты ранами, которые свидетельствуют о пытках.На вышеуказанной территории действуют сразу несколько преступных группировок, которые контролируют поставки наркотических веществ в США.Еще несколько лет назад Сьюдад-Хуарес признали самым криминальным городом во всем мире. Число убийств в нем достигло 3100 человек в год. Однако властям все же удалось исправить положение, существенно снизив число преступлений.