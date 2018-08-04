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В Мексике в одном из жилых домов обнаружены тела 11 жертв

Тела 11 убитых обнаружили на севере Мексики в штате Чиуауа в одном из жилых домов города Сьюдад-Хуареса. По сообщению местной полиции, на телах жертв были замечены следы пыток.

В Мексике в одном из жилых домов обнаружены тела 11 жертв


По данным Diaro de Juares, в числе убитых были две женщины. Также уточняется, что тела жертв, убитых неизвестными, были покрыты ранами, которые свидетельствуют о пытках.

На вышеуказанной территории действуют сразу несколько преступных группировок, которые контролируют поставки наркотических веществ в США.

Еще несколько лет назад Сьюдад-Хуарес признали самым криминальным городом во всем мире. Число убийств в нем достигло 3100 человек в год. Однако властям все же удалось исправить положение, существенно снизив число преступлений.

 
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В мире / Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:45
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