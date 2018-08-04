Виктория Бекхэм против возрождения коллектива Spice Girls

Бекхэм согласилась участвовать в торжестве на честь юбилея группы, однако не хочет петь в составе коллектива. Виктория не поддаётся уговорам других участниц Spice Girls, при этом уже вызывает явное недовольство своих коллег. По их мнению, Бекхэм, идя против них, руководствуется только своими скрытыми соображениями, чем игнорирует пожелания подруг.Они даже решили пойти навстречу Виктории и пригласили ее любимого менеджера, которого другие терпеть не могли. Однако это совсем не помогло, и певица осталась неприступной. После чего, участницы коллектива назвали Бекхэм «убийцей Spice Girls», а также пригрозили, что разорвут с ней всяческие отношения.