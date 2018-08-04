Третий сезон сериала «Сорвиголова» появится на Netflix до конца года
Стало известно, когда третий сезон сериала «Сорвиголова» все-таки выйдет на экраны телезрителей. Главный исполнительный директор компании Netflix Тед Сарандос сообщил, что до конца года третья часть проекта появится в доступе.
Стоит отметить, что ранее поступала информация о совершенно других сроках выхода продолжения. Тогда авторы проекта рассчитывали на весну или лето следующего года. Однако теперь планы изменились, и непонятно, что стало причиной этого.
Кроме того Тед Сарандос сказал, что в конце этого года помимо «Сорвиголовы» должны появиться такие сериалы как «Оранжевый — хит сезона», «Озарк», «Железный кулак», «Создавая убийцу» и «Карточный домик».
На данный момент точная дата выхода третьего сезона сериала о Дьяволе Адской кухни неизвестна.
Стоит отметить, что ранее поступала информация о совершенно других сроках выхода продолжения. Тогда авторы проекта рассчитывали на весну или лето следующего года. Однако теперь планы изменились, и непонятно, что стало причиной этого.
Кроме того Тед Сарандос сказал, что в конце этого года помимо «Сорвиголовы» должны появиться такие сериалы как «Оранжевый — хит сезона», «Озарк», «Железный кулак», «Создавая убийцу» и «Карточный домик».
На данный момент точная дата выхода третьего сезона сериала о Дьяволе Адской кухни неизвестна.
Культура
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 10:00