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Третий сезон сериала «Сорвиголова» появится на Netflix до конца года

Стало известно, когда третий сезон сериала «Сорвиголова» все-таки выйдет на экраны телезрителей. Главный исполнительный директор компании Netflix Тед Сарандос сообщил, что до конца года третья часть проекта появится в доступе.

Третий сезон сериала «Сорвиголова» появится на Netflix до конца года


Стоит отметить, что ранее поступала информация о совершенно других сроках выхода продолжения. Тогда авторы проекта рассчитывали на весну или лето следующего года. Однако теперь планы изменились, и непонятно, что стало причиной этого.

Кроме того Тед Сарандос сказал, что в конце этого года помимо «Сорвиголовы» должны появиться такие сериалы как «Оранжевый — хит сезона», «Озарк», «Железный кулак», «Создавая убийцу» и «Карточный домик».

На данный момент точная дата выхода третьего сезона сериала о Дьяволе Адской кухни неизвестна.

 
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Культура
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 10:00
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