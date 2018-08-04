Елена Подкаминская показала трогательный снимок с дочерью Евой в честь ее дня рождения

Елена Подкаминская не привыкла выставлять на всеобщее обозрение фотографии своих наследниц. Однако в последнее время актриса все чаще делится с поклонниками фотоснимками дочерей. Вчера она поделилась снимком младшей дочери Евы, которой вчера исполнился год.Знаменитая мама поздравила наследницу нежными словами и подарила воздушные шары. Лицо девочки Елена все же предпочла скрыть, но поклонники артистки уверены, что дочь унаследовала красоту матери. Подкаминская также воспитывает дочь Полину от первого брака с Александром Пялевым.Как оказалось, некоторые фанаты актрисы даже не догадывались о том, что она воспитывает двух дочерей. Стоит напомнить, что первый брак Елены продлился недолго. Вскоре после развода с Пялевым она начала встречаться с Денисом Гущиным. И лишь после рождения Евы возлюбленные сыграли свадьбу.