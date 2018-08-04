Сын Татьяны Булановой готовится к свадьбе

Александру - старшему сыну Булановой, 25 лет. Он родился в первом браке Татьяны с продюсером Николаем Тагриным. Звезда поведала, что с будущей женой наследника она уже познакомилась и та ей очень понравилась своей скромностью и порядочностью. Исполнительница песен назвала избранницу сына «душевной, серьезной, хорошей девочкой», пожелав своим будущим невесткам лишь одного - чтобы они любили ее сыновей по-настоящему, так как об этом мечтают все свекрови.Молодожены будут жить отдельно. Средства на строительство дома для молодой семьи оставила покойная мать артистки. Александр уже окончил Торгово-экономический университет, где учился на факультете технологии питания, однако работает не по профессии - баристой. Буланова рассказала, что ее сын любит варить кофе, а также отлично в нем разбирается.