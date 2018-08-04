Полицейская погоня в Англии со смертельным исходом попала на видео
Полицейская погоня на территории Англии закончилась гибелью 4 человек. В свою очередь трагедия попала на видео. Лихая полицейская погоня в Брэдфорде закончилась столкновением с деревом. При этом погибли четыре человека. Авто BMW нарушителей ехало со скорость 150 км/час.
По пустынным улицам английского города Брэдфорд сотрудники местной полиции преследовали транспортное средство BMW, которое мчалось со скоростью 150 км/час. Гонщик на одном из поворотов не смог справится с управлением. При этом автомобиль на полном ходу столкнулся с деревом.
Из кадров можно увидеть, что транспортное средство, столкнувшееся с деревом, после этого загорелось. Все четыре человека, которые находились внутри немецкой иномарки, в итоге погибли на месте. В свою очередь причины поведения гонщика являются пока неизвестными. Водитель, возможно, находился под действием определённых психотропных веществ.
По пустынным улицам английского города Брэдфорд сотрудники местной полиции преследовали транспортное средство BMW, которое мчалось со скоростью 150 км/час. Гонщик на одном из поворотов не смог справится с управлением. При этом автомобиль на полном ходу столкнулся с деревом.
Из кадров можно увидеть, что транспортное средство, столкнувшееся с деревом, после этого загорелось. Все четыре человека, которые находились внутри немецкой иномарки, в итоге погибли на месте. В свою очередь причины поведения гонщика являются пока неизвестными. Водитель, возможно, находился под действием определённых психотропных веществ.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:45