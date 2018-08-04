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Полицейская погоня в Англии со смертельным исходом попала на видео

Полицейская погоня на территории Англии закончилась гибелью 4 человек. В свою очередь трагедия попала на видео. Лихая полицейская погоня в Брэдфорде закончилась столкновением с деревом. При этом погибли четыре человека. Авто BMW нарушителей ехало со скорость 150 км/час.

Полицейская погоня в Англии со смертельным исходом попала на видео


По пустынным улицам английского города Брэдфорд сотрудники местной полиции преследовали транспортное средство BMW, которое мчалось со скоростью 150 км/час. Гонщик на одном из поворотов не смог справится с управлением. При этом автомобиль на полном ходу столкнулся с деревом.



Из кадров можно увидеть, что транспортное средство, столкнувшееся с деревом, после этого загорелось. Все четыре человека, которые находились внутри немецкой иномарки, в итоге погибли на месте. В свою очередь причины поведения гонщика являются пока неизвестными. Водитель, возможно, находился под действием определённых психотропных веществ.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:45
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