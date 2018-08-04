Полицейская погоня в Англии со смертельным исходом попала на видео

По пустынным улицам английского города Брэдфорд сотрудники местной полиции преследовали транспортное средство BMW, которое мчалось со скоростью 150 км/час. Гонщик на одном из поворотов не смог справится с управлением. При этом автомобиль на полном ходу столкнулся с деревом.Из кадров можно увидеть, что транспортное средство, столкнувшееся с деревом, после этого загорелось. Все четыре человека, которые находились внутри немецкой иномарки, в итоге погибли на месте. В свою очередь причины поведения гонщика являются пока неизвестными. Водитель, возможно, находился под действием определённых психотропных веществ.