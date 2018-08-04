АЛРОСА отчиталась о продаже самого дорогого бриллианта России

Бриллиант «Династия» является самым дорогим камнем в истории компании. Однако о стоимости бриллианта не сообщается, при этом отмечается, что от продажи всей коллекции компания выручила 10 миллионов долларов.Бриллиант «Династия» представляет собой круглый бесцветный камень массой 51,38 карата, чистоты VVS1. В истории ювелирного искусства России, это самый чистый бриллиант из крупных представителей.Аукцион АЛРОСА прошёл на электронной торговой площадке 2 августа. В коллекцию «Династия» вошли 5 бриллиантов, изготовленных из одного крупного алмаза весом 179 карат. Камень был найден в кимберлитовой трубке в 2015 году, ювелиры раскололи алмаз на пять бриллиантов.