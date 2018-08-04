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АЛРОСА отчиталась о продаже самого дорогого бриллианта России

Алмазодобывающему холдингу АЛРОСА со второй попытки удалось продать бриллиант «Династия», который в прошлом году сняли с аукциона, так как ни один покупатель не смог за него предложить достойную цену.

АЛРОСА отчиталась о продаже самого дорогого бриллианта России


Бриллиант «Династия» является самым дорогим камнем в истории компании. Однако о стоимости бриллианта не сообщается, при этом отмечается, что от продажи всей коллекции компания выручила 10 миллионов долларов.

Бриллиант «Династия» представляет собой круглый бесцветный камень массой 51,38 карата, чистоты VVS1. В истории ювелирного искусства России, это самый чистый бриллиант из крупных представителей.

Аукцион АЛРОСА прошёл на электронной торговой площадке 2 августа. В коллекцию «Династия» вошли 5 бриллиантов, изготовленных из одного крупного алмаза весом 179 карат. Камень был найден в кимберлитовой трубке в 2015 году, ювелиры раскололи алмаз на пять бриллиантов.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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