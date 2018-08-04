Бондарчук приобрел недвижимость рядом с Кремлем за 90 млн рублей
После развода со своей супругой Светланой режиссер Федор Бондарчук обзавелся недвижимостью рядом с Кремлем. Элитные апартаменты обошлись кинодеятелю в 90 млн рублей.
В отличие от звезд отечественного шоу-бизнеса, которые свой отпуск проводят на лазурном берегу, кинорежиссер Федор Бондарчук не спешит с отдыхом. Он решает вопросы, которые касаются приобретения им недвижимости.
По некоторой информации, экс-супруг модели Светланы Бондарчук уже успел приобрести квартиру, которая находится в нескольких минутах ходьбы от Кремля. Теперь он может каждый день встречать рассвет в новых апартаментах в компании возлюбленной.
Отмечается, что стоимость квадратного метра в доме такого же уровня составляет от 400 тысяч до миллиона отечественной валютой. Эксперты подсчитали, что Бондарчук купил жилье примерно за 90 млн рублей.
В новой квартире Федора есть все необходимое для комфортного проживания. Апартаменты охраняются круглые сутки. Кроме того, рядом с домом расположены два парка. На текущий момент там производится ремонт, но уже скоро артист сможет насладиться жизнью в уютном «гнездышке».
В отличие от звезд отечественного шоу-бизнеса, которые свой отпуск проводят на лазурном берегу, кинорежиссер Федор Бондарчук не спешит с отдыхом. Он решает вопросы, которые касаются приобретения им недвижимости.
По некоторой информации, экс-супруг модели Светланы Бондарчук уже успел приобрести квартиру, которая находится в нескольких минутах ходьбы от Кремля. Теперь он может каждый день встречать рассвет в новых апартаментах в компании возлюбленной.
Отмечается, что стоимость квадратного метра в доме такого же уровня составляет от 400 тысяч до миллиона отечественной валютой. Эксперты подсчитали, что Бондарчук купил жилье примерно за 90 млн рублей.
В новой квартире Федора есть все необходимое для комфортного проживания. Апартаменты охраняются круглые сутки. Кроме того, рядом с домом расположены два парка. На текущий момент там производится ремонт, но уже скоро артист сможет насладиться жизнью в уютном «гнездышке».