Эксперты: Урожай зерновых в России снизится на 20% в 2018 году

Сельскохозяйственная отрасль России в текущем году не досчитается около 30 млн тонн. В ценовом выражении, учитывая, что цена на мировом рынке зерна составила $216 за тонну, потери составят $6,5 млрд. Еще неделю назад цена на зерно была на $9 ниже. Эксперты называют несколько причин этого: жаркое лето; рост цен на топливо; недостаток оборотных средств; низкая эффективность менеджмента.Александр Корбут, глава РЗС рассказал журналистам, что хотя цена и выросла, но это не повлияет на внутренний рынок существенным образом. По его словам сохранится и экспорт зерновых, пополняя бюджет - до 42 млн тонн. Внутреннее потребление остается на прежнем уровне - до 80 млн тонн.