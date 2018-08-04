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Эксперты: Урожай зерновых в России снизится на 20% в 2018 году

Александр Корбут, руководитель Российского зерносоюза считает, что недостатка зерна в стране не будет и даже сохранится экспорт на уровне в 42 млн тонн. Опасение, по словам экспертов, вызывает существенное падение объема зерновых по стране - на 20% ниже чем в прошедшем году.

Сельскохозяйственная отрасль России в текущем году не досчитается около 30 млн тонн. В ценовом выражении, учитывая, что цена на мировом рынке зерна составила $216 за тонну, потери составят $6,5 млрд. Еще неделю назад цена на зерно была на $9 ниже. Эксперты называют несколько причин этого: жаркое лето; рост цен на топливо; недостаток оборотных средств; низкая эффективность менеджмента.

Эксперты: Урожай зерновых в России снизится на 20% в 2018 году


Александр Корбут, глава РЗС рассказал журналистам, что хотя цена и выросла, но это не повлияет на внутренний рынок существенным образом. По его словам сохранится и экспорт зерновых, пополняя бюджет - до 42 млн тонн. Внутреннее потребление остается на прежнем уровне - до 80 млн тонн.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 07:23
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