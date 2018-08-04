ФНС намерена ввести налог для "самозанятых" людей

В том случае, если введение специального налогового режима будет одобрено законодателями, то «самозанятые» люди будут платить налог по ставке 4 процента, а также взносы в фонд обязательного медицинского страхования. При этом от подачи отчётности и уплаты других страховых платежей они будут освобождены.Сейчас россияне, получающие регулярный доход не по трудовому договору, а также имеющие дополнительный доход помимо основного места работы обязаны платить НДФЛ по ставке 13 процентов. При этом они ежегодно должны подавать декларацию или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.В качестве эксперимента в четырёх российских регионах с 1 января 2019 года планируют ввести налог для «самозанытых» граждан. Согласно статистике, в России число людей, которые работают сами на себя, не выплачивая налоги и страховые взносы, составляет от 3 до 5 миллионов человек. Самыми распространёнными профессиями «самозанятых» людей являются фрилансеры, ремонтники, няни и репетиторы.