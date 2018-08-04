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ФНС намерена ввести налог для "самозанятых" людей

ФНС намерена ввести налог для "самозанятых" людей, благодаря специальному налоговому режиму, будет уменьшена фискальная нагрузка на них. Об этом сообщил заместитель налоговой службы ФСН Дмитрий Сатин, отмечая, что ставка налога составит 4 процента.

ФНС намерена ввести налог для "самозанятых" людей


В том случае, если введение специального налогового режима будет одобрено законодателями, то «самозанятые» люди будут платить налог по ставке 4 процента, а также взносы в фонд обязательного медицинского страхования. При этом от подачи отчётности и уплаты других страховых платежей они будут освобождены.

Сейчас россияне, получающие регулярный доход не по трудовому договору, а также имеющие дополнительный доход помимо основного места работы обязаны платить НДФЛ по ставке 13 процентов. При этом они ежегодно должны подавать декларацию или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

В качестве эксперимента в четырёх российских регионах с 1 января 2019 года планируют ввести налог для «самозанытых» граждан. Согласно статистике, в России число людей, которые работают сами на себя, не выплачивая налоги и страховые взносы, составляет от 3 до 5 миллионов человек. Самыми распространёнными профессиями «самозанятых» людей являются фрилансеры, ремонтники, няни и репетиторы.

 
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Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 07:45
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