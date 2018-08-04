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Мать Усамы бен Ладена впервые поделилась с прессой рассказом о сыне

Мать Усамы бен Ладена, главу террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) впервые поделилась с прессой рассказом о наследнике. Женщина поведала о том, как ее сын стал террористом.

Мать Усамы бен Ладена впервые поделилась с прессой рассказом о сыне


Алия Ганем уверяет, что в высшем учебном заведении Джидда, города в Саудовской Аравии, ее наследник оказался под влиянием радикально настроенных людей.

По словам женщины, Усама был хорошим ребенком до встречи с лицами, которые смогли в большой степени промыть ему мозги в 20 лет. Данная организация, уверяет Ганем, получала за свои дела денежные средства. Женщина просила сына не связываться с этим людьми и держаться от них как можно дальше, однако бен Ладен никогда не сообщал ей о том, что делает.

По данным СМИ, духовным наставником террориста номер один был Абдулла Аззам. Последний был членом движения «Братья мусульмане» (организация, запрещенная в РФ).

Основателя «Аль-Каиды» удалось ликвидировать 2 мая 2011 года в его собственном доме в процессе операции спецназа ВМС США. Его похоронили в Аравийском море.

 
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Общество
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:30
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